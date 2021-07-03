العياري: كفى نفاقا الصندوق القطري موجود في تونس منذ 2002 والاتفاقية تصححت في عهد الشاهد وتناقشت في عهد الفخفاخ

" حول إتفاقية الصندوق القطري،

بعض الحقائق :

- الصندوق ينشط من 2002.

- الإتفاقية صححها يوسف الشاهد في 2018 في عهد المرحوم الباجي قايد السبسي و الزميل مبروك كرشيد وقتها وزير أملاك الدولة.

- تناقشت في اللجنة في عهد حكومة إلياس الفخفاخ، الي حزامه وقتها تيار و شعب.

- نص الإتفافية منشور و متوفر للعموم.

- نفس الإتفاقية و البنود الي فيها هي متع GIZ الالمانية و ال USAID و AFD الفرنسية و منظمة الفرنكوفونية (الي تنشط عندها عقود في تونس و إتفاقيتها تعدات الدورة البرلمانية هذه).

- الصندوق دعم 30 startup تونسية بقيمة 26 مليار.

- الصندوق بنى مركز نموذجي لتحويل المنتاجات الفلاحية.

- الصندوق دعم 20 تعاونية فلاحية و مول حفر 22 بئر عميقة.

- الصندوق بنى 50 مسكن إجتماعي في الكاف و 98 في المهدية و سيدي بوزيد و القيروان.

- الصندوق بنى مجمع سكني في السيجومي فيه 800 مسكن إجتماعي.

- الصندوق عطى 70 مليار قروض ميسرة مباشرة لدعم المؤسسات الصغرى.

- الصندوق بنى و جهز بالكامل 10 مستوصفات.

- الصندوق بنى 5 مدارس في أماكن نائية.

- 100 مليون دولار قيمة إستثماراته في تونس و خلق 70 ألف موطن شغل

نزيد، للمقارنة :

قيمة الإستثمارات القطرية في فرانسا، في الشركات المدرجة في بورصة cac40 توصل 7,6 مليار أورو :

- 13% من lagardere

- 7% من Vinci

- 5% من Total

4 مليار يورو إستثمارات عقارية (وتلة كيما Royal Monceau الليلة فيه ب 6000 أورو و وتيل Concorde Lafayette..)

نحكيو على الPSG ؟ على Le printemps ؟

زعمة فرانسا و إستخباراتها و بورصتها ما فاقوش بيهم؟ فاقوا بيهم الشلايك الي عندنا؟؟

و هذه فقط فرانسا، نحكيلكم على المانيا و اللكسمبورغ؟

تي قطر تملك 17% في فولسفاكن، كيفاش إمالة شلايكنا أكثر فهم و وطنية من أنجلا ميركل؟

خلي نجيو من حيث المبدأ، إذا الإتفاقية إستعمارية و تمس من السيادة الوطنية، فيجب إلغائها و إلغاء كل الإتفافيات المماثلة مع جميع الدول، هكة و إلا لا؟ تي جاوبوني

حقة، الإتفاقية مافيهاش، تملك الأراضي الفلاحية!

نزيدكم، البند متع العمالة الأجنبية عادي جدا! ياخي GIZ تجيب مدير الماني و ال AFD مديريها فرنسيس.. تي هي Tunisair كي تحل agence في الخارج تجيب مدير تونسي تبعثه من تونس!

في الإخر، نفس البنود، جماعة الكرامة عملوا طاولة و كراسي على الفرنكوفونية و صوتوا على هذه و الأخرين عملوا طاولة و كراسي على هذه و طفاو الضو على الأخرى!

نفاق بدورو إديولوجي شعبوي رخيص ما يحطش مصلحة تونس قدامه!

صوتت مع الزوز إتفاقيات لأني قدرت إنه فيهم مصلحة لبلادنا! و سعيد بتصويتي و فرحان بيه و كان عن قناعة و تفكير و تمحص بعيد على التوتر و الرقص على تار بوفلس متع أختااااااااااااه إحذرييييي

كنائب مسؤول، ما يهمني و ما يعنيني هو مصلحة بلادي التي أقسمت على الحرص عليها، كان ثمة نواب ما عندهاش الشجاعة باش تواجه الجهل و البهامة و تختار تصويتها شعبويا على حساب مصلحة تونس، الحمد الله لست منهم!

هذا الصندوق، فيه منفعة لتونس، شروطه عادية و خذات كيفها كل المنظمات و الصناديق.

كل المعطيات المذكورة أعلاه متوفرة على الأنترنات، أي شخص صادق ينجم يثبت منها.

تو هل النهضة سمسارة؟ نعم، دائما، من أول الدنيا و إلى يوم يبعثون.

نحاربوهم موش على حساب مصلحة بلادنا! كيما نحاربو سمسارة الإمارات الي مستعدين يحطو صوابعهم في عينين بلادنا لأجل من يدفع أكثر!

راهو ثمة ناس كي القرضاوي يجيبو بن علي يولي باهي، نفس القرضاوي يولي خايب مبعد نفس القرضاوي راهو !نفس الكذابة الي يقولوا الأمريكان يتجسسوا على المجلس بال NDI و بعد يمشيو يتشلقحوا يتصوروا مع سفير الأمريكان الي قالو يتجسس علينا هوما بيدهم متع حزب الليكود الدستوري الحر : مع القضية الفلسطينية تفليما و لما تعرض تسريع تجريم التطبيع على مكتب المجلس صوتوا ضد!

هاذوكم منافقين بودورو، يهمهم ال bailleur de fonds متاعهم، أكثر من مصلحة تونس، نحبك فايق ولد أختي، حل google و ثبت وحدك ما تخليهمش يزكموك، هاني فسرتلك و بالفلاقي!"

قال النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك لنه متفاجئ من حجم النفاق والخداع فيما يتعلق بالاتفاقية القطرية.وقال العياري " الصندوق القطري موجود في تونس منذ 2002 والاتفاقية تصححت في عهد الشاهد وتناقشت في عهد الفخفاخ الي حزامها التيار والشعب".وتحدث ياسين العياري عن استثمارات الصندوق في تونس والخارج قائلا " هذا الصندوق، فيه منفعة لتونس، شروطه عادية و خذات كيفها كل المنظمات و الصناديق.".وكان مجلس النواب صادق في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء على مشروع قانون أساســـي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بـرمّته بـ 122 نعم 01 احتفاظ و12 رفض.وقد أثار مشروع هذا القانون العديد من التفاعلات وصلت الى حدّ التخوين. ....