رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الأرجنتيني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 2 جويلية 2021 بقصر قرطاج، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والأديان بجمهورية الأرجنتين فيليب سولا.ونوّه رئيس الدولة، بالمناسبة، بعلاقات الصداقة الراسخة بين البلدين، وأكّد حرص تونس على مزيد تنويعها وتطويرها على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف في ظلّ الفُرص الكبيرة المُتاحة في عدّة مجالات.كما دعا رئيس الجمهورية إلى تطوير التعاون جنوب-جنوب وفق رؤى مبتكرة وفاعلة تُمكّن من معالجة مختلف مظاهر التفاوت بين الشمال والجنوب والتي ازدادت حدّة مع تفشي جائحة كوفيد-19.ومن جانبه، نقل السيّد فيليب كارلوس سولا تحيات الرئيس الأرجنتيني إلى رئيس الجمهورية، وأبدى رغبة بلاده في مزيد تكثيف نسق التعاون الاقتصادي والثقافي والترفيع في مستوى التبادل التجاري، مشيرا، في هذا الإطار، إلى الشروع في التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال الأرجنتينيين إلى تونس قريبا لمزيد دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.