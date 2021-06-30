أمرود كونسلتنغ: الدستوري الحر الأول في التشريعية وقيس سعيد الأول في الرئاسية

نشرت مؤسسة امرود كونسلتينغ استطلاعا للراي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية لشهر جوان.وحافظ الحزب الدستوري الحر على المرتبة الاولى ب37 في المئة ثم يليه حزب حركة النهضة في المرتبة الثانية ب18 في المئة ثم المستقلون في المرتبة الثالثة بحوالي 8 في المئة ثم حزب قلب تونس في المرتبة الرابعة ب 7 في المئة والتيار الديمقراطي في المرتبة الخامسة ب 6 في المئة ثم ائتلاف الكرامة وحزب الصافي سعيد.اما في الرئاسية فقد حافظ رئيس الجمهورية قيس سعيد على المرتبة الاولى بنسبة 44 في المئة ثم عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر ب14في المئة ثم النائب الصافي سعيد في المرتبة الثالثة ب 11 في المئة ونبيل القروي في المرتبة الرابعة ب 10 في المئة ثم المنصف المرزوقي في المرتبة الخامسة بنسبة 4 في المئة.