   Om Kalthoum - فكروني  

مراسلة الجزيرة في ميامي تتعرض لموقف محرج جدا على المباشر

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 13:33 قراءة: 0 د, 24 ث
تعرضت الثلاثاء 30 جوان، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية بيسان أبو كويك في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، لإحراج شديد على الهواء مباشرة، وذلك خلال تدخلها ضمن إحدى النشرات الإخبارية.

وكانت الصحفية بيسان أبوكويك تتحدث عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلدة التي وقع فيها حادث انهيار برج سكني من 12 طابقا، بولاية فلوريدا ، وخلّف قتلى وجرحى وأكثر من 100 مفقود، قبل أن يفاجئها أحد المارة الغاضبين، ويعرضها لمضايقة شديدة، منعتها من إتمام حديثها.




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