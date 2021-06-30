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محاصرة "بلحا" اخطر منحرف بباب الخضراء وحجز كميات من المخدرات والاموال

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 11:09 قراءة: 0 د, 16 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة أول أمس واثر نصب كم محكم من القبض على عنصر اجرامي خطير تخصص ترويج المخدرات بجهة باب الخضراء لعدة شبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وقد تم حجز 350 قرصا مخدرا ومبالغ مالية هامة متأتية من عائدات ترويج المخدرات.


باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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