   Om Kalthoum - دليلي احتار  

صفاقس: العثور على أم وابنها مقتولين في منزلهما

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 19:17 قراءة: 0 د, 24 ث
تم العثور عصر اليوم بمركز العروي بطريق تنيور صفاقس على جثّة امراة في العقد الرابع من عمرها صحبة ابنها البالغ 14 سنة من العمر علما وانها تقيم منذ ايام بمنزل والديها كما تم ملاحظة حروق عل جثة الهالكة وبالغرفة …وفق موقع الصحفيين بصفاقس .


وانحصرت الشبهة وفق اذاعة شمس في طليق الضحية وهو طبيب وحاليا مازال بحالة فرار.


وتم نقل الهالكين إلى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لمعرفة سبب وتاريخ الحادثة وفتح بحث عدلي في انتظار القبض على المتهم.

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