   Karem - يا حلو ناديلي  

المكي يدعو الي اقرار الحجر الصحي الشامل لأسبوعين واعلان حداد وطني ل3 أيام

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 12:40 قراءة: 0 د, 48 ث
نشر الاثنين 28 جوان، وزير الصحة الأسبق، عبد اللطيف المكي تدوينة اقترح من خلالها اتخاذ 7 اجراءات لمواجهة تصاعد وتيرة الوفيات والاصابات بكورونا.

ودعا المكي الي اقرار حجر عام لمدة أسبوعين وإعادة الإعتبار للجنة العلمية و إعادة تشكيلها على أسس منطقية و إعطائها دورها كاملا في قيادة المعركة علميا.


كما دعا الي اعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على كل هذه الأرواح التي فقدناها بسبب الكوفيد واعادة تشكيل غرفة عمليات مركزية بالعوينة من كل الوزارات المعنية و غرف جهوية و محلية تتبعها و تتمثل مهمتها أساسا في تطبيق القانون و الاجراءات الخاصة بالوقاية و التدخل الفوري لإنفاذ القانون.

وطالب المكي اجتماع الحكومة مع كل السلطات و الجهات المالية لرصد ألف مليون دينار بأي طريقة كانت لتمويل اجراءات الحجر العام ولمعالجة آثاره السلبية فتح مستشفيات ميدانية في كل مركز ولاية و في كل معتمدية كبيرة أو نائية لا تقل طاقة استيعاب كل واحد منها عن الثلاثين سريرا.

وشدد على ضرورة بذل جهد استثنائي لاقتناء التلاقيح و تفعيل كل السبل الكفيلة بذلك.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228332

Shadow  ()  |Lundi 28 Juin 2021 à 11h 54m |           
فكرة الحداد ما ترجعكش وزير

Abdallah_Biz  (Tunisia)  |Lundi 28 Juin 2021 à 11h 45m |           
دبر على روحك..
الناس ما عندهآآاش



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