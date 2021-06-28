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سنية الدهماني: المحيطون بالرئيس مجنّدون لكتابة شكايات ضد المناهضين لسعيد

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 09:43 قراءة: 0 د, 24 ث
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان الانتقادات الموجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لا تبرر ابدا اللجوء الى القضاء العسكري لتصفية الحسابات السياسية.
واضافت سنية الدهماني " الرئيسان السابقان المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي " كلاو على روسهم" ورغم ذلك لم يلجؤا الى المحاكم العسكرية في مواجهة المدونين".
وتابعت سنية الدهماني " المحيطون بالرئيس ومؤسسة الرئاسة مجندون لكتابة شكايات ضد المناهضين لقيس سعيد وليس لتناول الملفات الحارقة".




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