سنية الدهماني: المحيطون بالرئيس مجنّدون لكتابة شكايات ضد المناهضين لسعيد

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان الانتقادات الموجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لا تبرر ابدا اللجوء الى القضاء العسكري لتصفية الحسابات السياسية.واضافت سنية الدهماني " الرئيسان السابقان المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي " كلاو على روسهم" ورغم ذلك لم يلجؤا الى المحاكم العسكرية في مواجهة المدونين".وتابعت سنية الدهماني " المحيطون بالرئيس ومؤسسة الرئاسة مجندون لكتابة شكايات ضد المناهضين لقيس سعيد وليس لتناول الملفات الحارقة".