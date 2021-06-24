فاطمة المسدي أمام القضاء بتهمة الإدعاء بالباطل حول ملف التسفير

كشفت النائبة السابقة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تدوينة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك اليوم الخميس 24 جوان 2021 تلقيها استدعاء من قبل فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس للتحقيق معها.
وقالت فاطمة المسدي أنه سيتم التحقيق معها كمتهمة بسبب قضية رفعتها ضدها حركة النهضة بتهمة الإدعاء بالباطل حول ملف التسفير.
في 2019 فاطمة المسدي تستقيل من لجنة التحقيق في شبكات التسفير
يذكر أن فاطمة المسدّي أعلنت في جانفي 2019 عن استقالتها من لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، تعبيرا عن غضبها الشديد إزاء "التعطيل المتعمّد لعمل اللجنة التي لم تعقد أي اجتماع منذ انطلاق هذه الدورة البرلمانية الأخيرة".
ولاحظت المسدّي خلال نقطة إعلامية عقدتها للغرض، بمجلس نواب الشعب، أنه من المفروض أن تقدّم اللجنة تقريرها في غضون شهرين من بداية الدورة البرلمانية //سنة2019// ولكن بسبب "تسييس عملها"، لن تستطيع اللجنة استكمال أعمالها وإنجاز تقريرها.
وقالت فاطمة المسدي أنه سيتم التحقيق معها كمتهمة بسبب قضية رفعتها ضدها حركة النهضة بتهمة الإدعاء بالباطل حول ملف التسفير.
في 2019 فاطمة المسدي تستقيل من لجنة التحقيق في شبكات التسفير
يذكر أن فاطمة المسدّي أعلنت في جانفي 2019 عن استقالتها من لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، تعبيرا عن غضبها الشديد إزاء "التعطيل المتعمّد لعمل اللجنة التي لم تعقد أي اجتماع منذ انطلاق هذه الدورة البرلمانية الأخيرة".
ولاحظت المسدّي خلال نقطة إعلامية عقدتها للغرض، بمجلس نواب الشعب، أنه من المفروض أن تقدّم اللجنة تقريرها في غضون شهرين من بداية الدورة البرلمانية //سنة2019// ولكن بسبب "تسييس عملها"، لن تستطيع اللجنة استكمال أعمالها وإنجاز تقريرها.
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