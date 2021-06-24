تزامنا مع لقاء سعيّد والغنوشي، العجبوني يدعو الي الانتفاض ضد "منظومة النهضة الفاسدة"‎‎

قال الخميس 24 جوان، القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، أن الخلاصة بعد 10 سنوات من الثورة هي أن منظومة النهضة اتعس من منظومة التجمع.واعتبر العجبوني تزامنا مع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي أنه ان الأوان للانتفاض ضد منظومة النهضة الفاسدة حسب تعبيره.يذكر أن لقاء وُصف بالايجابي جمع اليوم رئيس الجمهورية برئيس البرلمان في إطار المساعى لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أشهر.