   Maher Attar - اجري يا موج  

بلغت 21 قضية ...محاكمة مغني الراب سواغ مان

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 09:51 قراءة: 1 د, 2 ث
باب نات - جلبت الوحدات الأمنية الى الدائرة الجناحية مكرر بالقطب القضائي المالي بالعاصمة مغني الراب سواغ مان وذلك لمحاكمته في دفعة جديدة من القضايا وعددها اربعة قضايا رفعها عليه أجانب اتهموه فيها بالتحيل عليهم وايهامهم بتحقيق أرباح في البورصة والقيام باستثمارات منه ثم تسلم منهم مبالغ مالية هامة دون أن يحقق ما وعدهم به .

باستنطاق سواغ مان انكر جميع التهم المنسوبة اليه وبين انه لم يتحيل على الشاكين.


وطلب القائمون بالحق الشخصي التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 23 سبتمبر لمسايرة تلك القضايا مع 17 قضية تحيل أخرى تعلقت بسواغ مان لتصل بذلك مجموع القضايا 21 قضية .

وكان مغني الراب عتاب زغبيط المعروف بسواغ مان موقوفا في تونس منذ جويلية 2019 بسبب تحويلات مشبوهة على حسابه من سويسرا.

ويشتبه باحتياله على معجبيه، وقد صدرت أيضا بحقه مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بتهمة استغلال الثقة في نوفمبر 2019.


وكان سواغ مان حوكم في مارس الماضي ب5 سنوات سجنا وتخطئته ب100 ألف د ومصادرة مبلغ 17 مليون دينار على ذمة خزينة الدولة وذلك في قضية تعلقت بغسيل الاموال والتحيل ..

كما حكمت ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق موظف ببنك سويسري كان قد حول مبالغ مالية لحساب سواغ مان في أحد الفروع البنكية بتونس...

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