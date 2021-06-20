رئاسة الحكومة تعلن الحجر الصحي الشامل في أربع ولايات

أعلنت رئاسة الحكومة عن إقرار الحجر الصحي الشامل في أربع ولايات والتي تفوق فيها عدد الإصابات 400 إصابة لكل مائة ألف ساكن خلال الأسبوعين الأخيرين حسب تحيين المعطيات إلى حدود 19جوان 2021. ويشمل القرار ولايات القيروان وسليانة وزغوان وباجة.



وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان أنّ الولاة مدعوون إلى ''الحرص الشديد'' على تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي الشامل والمبينة بمرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 بتاريخ 17 أفريل 2020 والمتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19 "، وإصدار قرار تفصيلي للإجراءات والاستثناءات المتخذة ومد رئيس الحكومة بتقارير تفصيلية يومية.



