   Om Kalthoum - حديث الروح  

رئاسة الحكومة: الامتحانات الوطنية ستتواصل بصورة طبيعية في كل ولايات الجمهورية

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 19:28 قراءة: 0 د, 25 ث
تعلم رئاسة الحكومة بالتنسيق مع وزارة التربية و اللجنة العلمية ، أن الامتحانات الوطنية ستتواصل بصورة طبيعية في كل ولايات الجمهورية بما في ذلك الولايات التي يشملها الحجر الصحي.
وتؤكد رئاسة الحكومة انها ستضع كل الامكانيات حتى يتمكن التلاميذ من اجتياز هذه الامتحانات في أفضل الظروف.

يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي قرٌر وابتداء من يوم غد الأحد 20 جوان2021 إعلان الحجر الصحي الشامل وغلق الولايات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى تفوق 400 ساكن على 100000 ساكن.

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