المشيشي يقرر الحجر الصحي الشامل بداية من يوم الاحد في الولايات التي تفوق نسبة حدوث العدوى فيها 400 اصابة لكل 100 الف ساكن

على إثر تطور الوضع الوبائي في ولاية القيروان، وتكليف مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصافوفريق من اللجنة العلمية بالتحول الى هذه الولاية قرٌر رئيس الحكومة هشام مشيشي وابتداء من يوم غد الأحد 20 جوان2021:✔ إعلان الحجر الصحي الشامل وغلق الولايات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى تفوق 400 ساكن على 100000 ساكن.✔ إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة.✔ تعزيز هياكل الخط الأول للتكفل المبكر بالحالات والحرص على اتاحة التزود بالاوكسبجين.✔ تنظيم حملات ميدانية مكثفة للتقصي للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين.✔ تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة إن وجدت.✔ التكثيف من حملات التلقيح الميدانية الموسعة.✔ تسخير هياكل القطاع الخاص لتعزيز قدرات التكفل بالحالات.✔ تسخير الإطارات الطبية الملحقة بوزارات أخرى ووضعها على ذمة وزارة الصحة، لمعاضد الجهود الجهوية للتقصي والتكفل بالمرضى وحملات التلقيح (وزارة الشباب والرياضة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، إطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري).✔ تكليف الفريق العسكري الموجود حاليا على الميدان بولاية القيروان بتنسيق عملية نقل المرضى بين مختلف الهياكل الصحية على المستوى الجهوي وبين الولايات، بالنسبة للحالات الخطيرة.