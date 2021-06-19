المشيشي يأذن بتسخير كل الامكانيات الصحية والطبية واللوجستية للحد من الوضع الوبائي في القيروان

كلف رئيس الحكومة هشام مشيشي نصاف بن علية وفريق من اللجنة العلمية بالتحول إلى ولاية القيروان لمعاينة تطور الوضع الوبائي بالولاية والوقوف على أهم النقائص لتلافيها في أقرب الآجال.كما اذن رئيس الحكومة ان تبقى خلية ازمة لمتابعة تطورات الوضع الوبائي في القيروان في حالة انعقاد الى غاية التقليص في عدد الاصابات وتحاوز الوضعية الحالية.ويأذن بتسخير كل الامكانيات الصحية والطبية واللوجستية من أجل الحد من الوضع الوبائي في القيروان.يذكر أن المدير الجهوي للصحة بالقيروان، محمد رويس، أقر بعدم وجود إمكانية لتحويل مرضى كوفيد بولاية القيروان، منذ يوم أمس، إلى الولايات الأخرى، "نظرا لبلوغ طاقة الإيواء بمستشفياتها نسبة 100 بالمائة".وأضاف في تصريح اعلامي، أنه تم تحويل بعضى المرضى خلال الأسبوع الفارط الى ولايات مجاورة، لكن "حاليا، وبداية من اليوم// الجمعة//، لم تعد هذه الإمكانية متاحة"، مشيرا إلى أن طاقة الإيواء بمستشفيات الجهة بلغت كذلك طاقتها القصوى في القطاعين العام والخاص.ودعا رويس "كل من تلقى العلاج وشفي من المرض إلى مغادرة المستشفى في الحين، حتى يترك مكانه لمريض آخر". وأوضح أن عديد المتعافين يتعمدون، بعد القيام باجراءات مغادرة المستشفى، البقاء أكثر من 3 ساعات إضافية بالمستشفى، "وهي مدة كافية لإيواء مريض آخر"، حسب تقديره.وأشار الكدير الجهوي للصحة، في المقابل، إلى أن نسبة إيجابية التحاليل بدأت في التراجع إلى حدود 45 بالمائة مقارنة بالأسابيع الفارطة (بلغت 60 بالمائة)، حيث تم خلال الساعات الأربع والعشرين الفارطة تسجيل 263 إصابة من مجموع 596 تحليلا.وتتوزع هذه الإصابات، إلى 164 إصابة بمعتمديتي القيروان الشمالية والجنوبية، في حين تم تسجيل باقي الإصابات بالمعتمديات. كما تم تسجيل 3 وفيات، اثنتان منهما بمدينة القيروان وحالة وفاة بمعتمدية الوسلاتية.