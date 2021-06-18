أحمد الصواب: قيس سعيد لديه نيّة واضحة لقلب نظام الحكم عبر تعليق الدستور أو الغائه‎

دعا القاضي السابق والمحامي أحمد صواب اتحاد الشغل إلى التحوّط من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كشف نية واضحة لقلب نظام الحكم عبر تعليق الدستور أو إلغائه.
وأفاد أحمد الصواب أن هناك أمرين مستجدين في خطاب سعيد خلال لقائه الأخير برؤساء الحكومات السابقين، الأول يتعلق بنية واضحة في قلب النظام عبر تعليق الدستور أو إلغائه بما في ذلك ما يتطلب من دخول في فترة انتقالية جديدة، والثاني عن كيفية المرور لتطبيق هذه النية الذي قد يتم إما من خلال تفعيل الفصل 80 من الدستور او كقائد أعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية أو بأفكار جديدة ومبتكرة.
وأضاف في تصريح للشارع المغاربي أن التحوط من قيس سعيد واجب بعد ان تهجم وخوّن ورذّل الحوار الوطني.
وأفاد أحمد الصواب أن هناك أمرين مستجدين في خطاب سعيد خلال لقائه الأخير برؤساء الحكومات السابقين، الأول يتعلق بنية واضحة في قلب النظام عبر تعليق الدستور أو إلغائه بما في ذلك ما يتطلب من دخول في فترة انتقالية جديدة، والثاني عن كيفية المرور لتطبيق هذه النية الذي قد يتم إما من خلال تفعيل الفصل 80 من الدستور او كقائد أعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية أو بأفكار جديدة ومبتكرة.
وأضاف في تصريح للشارع المغاربي أن التحوط من قيس سعيد واجب بعد ان تهجم وخوّن ورذّل الحوار الوطني.
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