   Om Kalthoum - رقّ الحبيب  

أحمد الصواب: قيس سعيد لديه نيّة واضحة لقلب نظام الحكم عبر تعليق الدستور أو الغائه‎

Publié le Vendredi 18 Juin 2021 - 11:42 قراءة: 0 د, 35 ث
دعا القاضي السابق والمحامي أحمد صواب اتحاد الشغل إلى التحوّط من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كشف نية واضحة لقلب نظام الحكم عبر تعليق الدستور أو إلغائه.

وأفاد أحمد الصواب أن هناك أمرين مستجدين في خطاب سعيد خلال لقائه الأخير برؤساء الحكومات السابقين، الأول يتعلق بنية واضحة في قلب النظام عبر تعليق الدستور أو إلغائه بما في ذلك ما يتطلب من دخول في فترة انتقالية جديدة، والثاني عن كيفية المرور لتطبيق هذه النية الذي قد يتم إما من خلال تفعيل الفصل 80 من الدستور او كقائد أعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية أو بأفكار جديدة ومبتكرة.


وأضاف في تصريح للشارع المغاربي أن التحوط من قيس سعيد واجب بعد ان تهجم وخوّن ورذّل الحوار الوطني.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227765

Kamelnet  (South Africa)  |Vendredi 18 Juin 2021 à 10h 42m |           
لن يمرو..




En continu

Toutes les news

الجمعة 18 جوان 2021|7 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:43 16:12 12:27 05:00 03:08
35°
 35° % 37 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Suède - Slovaquie
  17h00: Croatie - Rép Tchèque
  20h00: Angleterre - Ecosse
  • Avoirs en devises
    21296,3

  • (17 juin)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,34703 DT        1$ =2,79247 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juin)   774,0 MDT