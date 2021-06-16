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وصول هبة يابانية جديدة لدعم سلسلة التبريد المتعلقة بكوفيد-19

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 16:12 قراءة: 0 د, 35 ث
إنتظم صباح اليوم الإربعاء 16 جوان 2021 بمقرّ وزارة الصحة حفل تسليم شحنة من المعدات المتطورة لدعم سلسلة التبريد المتعلقة بالمحافظة على جودة وسلامة عملية مسك وتوزيع تلاقيح كوفيد-19 تقدّمت بها اليابان إلى تونس في شكل هبة عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وهي دفعة جديدة من المساعات اليابانية الثالثة من نوعها التي تتوفر لفائدة المنظومة الصحية الوطنية منذ إنطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

ولدى إشرافه على هذا الموكب رفقة سفير اليابان بتونس Shinsuke Shimizu و Marilena Viviani ممثلة الـUNICEF بتونس، أعرب الوزير عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تلقاه المنظومة الصحية الوطنية لدى المنظمات الأممية المعنية ولدى الدول الصديقة والشقيقة متوجها بالتحية للجهود السخية التي تبذلها اليابان للوقوف إلى جانب تونس في مكافحة جائحة كوفيد-19.

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