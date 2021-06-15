قيادات في الدستوري الحر يطلقون مبادرة لتصحيح المسار وعبير موسى تتهمهم بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس‎

أطلق عدد من قيادات في الحزب الدستوري الحر مبادرة "من أجل مؤتمر ديمقراطي لرد الاعتبار وتصحيح المسار" ودعوا وسائل الاعلام الي الحضور في ندوة صحفية في الغرض يوم الثلاثاء 15 جوان.وردّا على ذلك أصدرت رئيسة الحزب عبير موسي بيانا اتهمت من خلاله أصحاب المبادرة بانتحال صفة وبالتدليس ومسك واستعمال مدلّس وأكّدت أن مطلقي هذه المباردة قيادات في الحزب تم طردهم سنوات 2016 و2018.كما طالبت عبير موسي وسائل الاعلام عدم مواكبة الندوة الصحفية للقيادات المطرودة من الحزب.