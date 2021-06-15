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ساقية الزيت: مراد التركي يُقدم تفاصيل وملابسات المواجهات بين أهالي حي الأنس وأجانب

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 09:32 قراءة: 0 د, 32 ث
قدّم يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي تفاصيل وملابسات المواجهات التي جدت أمس بين أهالي حي الأنس في ساقية الزيت من ولاية صفاقس وعدد من الأجانب الأفارقة.

وفي تدخل هاتفي له في برنامج الماتينال، أكد مراد التركي أنه لم يتم تسجيل أي إيقافات في صفوف الأهالي وفي صفوف الأجانب، مبينا أن سبب الخلاف الرئيسي هو مشاكل جوار، مبينا أن نمط عيش هؤلاء الأجانب وسلوكهم يختلف عن الأهالي.


وتابع أن الأهالي طلبوا من هؤلاء الأجانب مغادرة المنازل التي يتسوغونها مما أثار الاحتجاجات والمواجهات.

وشدد التركي على أن عدد المتجمهرين لم يتجاوز الـ200 شخص.

المصدر - شمس



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227578

Bensa94  (France)  |Mardi 15 Juin 2021 à 09h 09m |           
On reproche aux européens d'être raciste, alors qu'on est plus raciste qu'eux



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