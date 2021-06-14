اريانة يستغل شاب من ذوي الاحتياجات الخصوصية يعمل لديه ويعتدي عليه بالفاحشة

باب نات - تمكن أعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بأريانة الشمالية من القبض على تاجر في العقد الخامس من العمر استدرج شاب من ذوي الاحتياجات الخصوصية يعمل في محله ثم حول وجهته بالحيلة الى منزله واعتدى عليه بالفاحشة في عديد المناسبات ثم مكنه من مبلغ مالي كي لا يعلم عائلته بما تعرض له .



وقد تفطن والد الشاب لما تعرض له ابنه بعد أن أعلمه هذا الأخير بما تعرض له .



بعرض الشاب على الطب الشرعي تبين انه تعرض فعلا للاعتداء بالفاحشة.





باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه .



