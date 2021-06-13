عياض اللومي: نواب سيلجؤون للخارج لتشكيل حكومة

قال النائب السابق عن قلب تونس عياض اللومي في تصريح لجريدة الصباح ان نوابا يفكرون في اللجوء إلى احدى الدول الاوروبية للاستقرار فيها والحصول على اللجوء.
واكد اللومي ان هنالك تفكير في انشاء حكومة بالخارج بعد تدهور الاوضاع السياسية في البلاد.
واكد اللومي انطلاق الاجراءات للقيام بكل هذه التطورات مضيفا " النواب لم يعودوا يستحملون هرسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
مضيفا "تصريحات قيس سعيد لا تليق برئيس الدولة، الذي يقوم في كل مرّة بالتهجّم على النواب بصفة مفتوحة ويطالب وزيرة العدل بتحريك النيابة العمومية ضدّهم في حين أن النيابة العمومية تقوم بواجبها لحماية الحريات الواردة في الباب الثاني من دستور الجمهورية التونسية، ووصف تصريحات قيس سعيد بـ "الهرسلة الواضحة"، معتبرا أن سعيد قام يُرعد ويسعى بكل جهوده لنقل المعركة السياسية الى القضاء، في تدخّل سافر في السلطة القضائية "
واكد اللومي ان هنالك تفكير في انشاء حكومة بالخارج بعد تدهور الاوضاع السياسية في البلاد.
واكد اللومي انطلاق الاجراءات للقيام بكل هذه التطورات مضيفا " النواب لم يعودوا يستحملون هرسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
مضيفا "تصريحات قيس سعيد لا تليق برئيس الدولة، الذي يقوم في كل مرّة بالتهجّم على النواب بصفة مفتوحة ويطالب وزيرة العدل بتحريك النيابة العمومية ضدّهم في حين أن النيابة العمومية تقوم بواجبها لحماية الحريات الواردة في الباب الثاني من دستور الجمهورية التونسية، ووصف تصريحات قيس سعيد بـ "الهرسلة الواضحة"، معتبرا أن سعيد قام يُرعد ويسعى بكل جهوده لنقل المعركة السياسية الى القضاء، في تدخّل سافر في السلطة القضائية "
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