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عياض اللومي: نواب سيلجؤون للخارج لتشكيل حكومة

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 11:39 قراءة: 0 د, 40 ث
قال النائب السابق عن قلب تونس عياض اللومي في تصريح لجريدة الصباح ان نوابا يفكرون في اللجوء إلى احدى الدول الاوروبية للاستقرار فيها والحصول على اللجوء.
واكد اللومي ان هنالك تفكير في انشاء حكومة بالخارج بعد تدهور الاوضاع السياسية في البلاد.
واكد اللومي انطلاق الاجراءات للقيام بكل هذه التطورات مضيفا " النواب لم يعودوا يستحملون هرسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد.


مضيفا "تصريحات قيس سعيد لا تليق برئيس الدولة، الذي يقوم في كل مرّة بالتهجّم على النواب بصفة مفتوحة ويطالب وزيرة العدل بتحريك النيابة العمومية ضدّهم في حين أن النيابة العمومية تقوم بواجبها لحماية الحريات الواردة في الباب الثاني من دستور الجمهورية التونسية، ووصف تصريحات قيس سعيد بـ "الهرسلة الواضحة"، معتبرا أن سعيد قام يُرعد ويسعى بكل جهوده لنقل المعركة السياسية الى القضاء، في تدخّل سافر في السلطة القضائية "

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 227473

LEDOYEN  ()  |Dimanche 13 Juin 2021 à 12h 55m |           
QUi se sent morveux se mouche....et qui se sent vise par le Président ne peut être qu un voleur.- Point barre.-

LEDOYEN  ()  |Dimanche 13 Juin 2021 à 12h 54m |           
Aveux flagrant que ce sont de grand VOLEURS qui vivent pour leurs intérêts propres et qui veulent fuir chez leurs patrons. Honte à ces voleurs pilleurs vendus qui ne se cachent plus!

Lazaro  (Tunisia)  |Dimanche 13 Juin 2021 à 11h 51m |           
Alors , il sera le gouvernement de fuite de capitaux et de contournement de l'argent du contribuable .

Sarramba  (France)  |Dimanche 13 Juin 2021 à 11h 42m |           
النائب النظيف والوطني والعاقل والحكيم، يبقى في بلاده و يناضل في بلاده ويسعى لخلع الاخونة وعملاء المستعمر الأبدي والمخربين... ثم الى أين سيهاجرون، الى فرنسا؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل



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