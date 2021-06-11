من بينهم يمينة الزغلامي... نواب يقتحمون منزل شاب سيدي حسين لمنع حنبعل من مواصلة البث

افادت قناة حنبعل ان عددا من النواب قاموا باقتحام منزل الشاب الذي تعرض للسحل بعد نزع ثيابه والدخول في مناوشة مع مراسلة القناة.وأثناء قيام المراسلة بأخذ تصريح لوالدة المراهق حول الحادثة تدخلت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي.وحاولت النائبة بعد ذلك تهدئة الأجواء حيث عاد البث من جديد.