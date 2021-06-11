خالد الحيوني: الأخطاء الفردية للامنيين لا تعكس التوجهات العامة في إصلاح المنظومة بالوزارة

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اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، صباح اليوم الجمعة، في تصريح لماتينال اذاعة شمس أن الأخطاء الفردية للامنيين لا تعكس التوجهات العامة في إصلاح المنظومة، تعقيبا منه على حادثة تجريد مواطن من ملابسه في منطقة سيدي حسين بتونس العاصمة.وأقر الحيوني، "رفض وزارة الداخلية رفضا تاما لكل تصرف من شأنه المساس بكرامة المواطن".وأفاد ان "فتح تحقيق وإيقاف المعنيين بالحادثة عن العمل وإتخاذ جملة من الإجراءات ضدهم في حد ذاته رفض للأخطاء"، مضيفا أن "الأخطاء الفردية لا تحسب على كافة المؤسسة الامنية".وفي ذات السياق، أكد الحيوني أن بلاغ الداخلية بخصوص الحادثة تم إصداره في إطار إنارة الرأي العام وفق المعطيات الأولية التي ترد عليهم ثم إثر ذلك يتم تحيينه، وفق تعبيره.ويشار أن بلاغ الداخلية ورد فيه أن "القاصر كان في حالة سكر".