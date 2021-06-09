وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 5هك بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة ظهر اليوم الأربعاء 09 جوان 2021 عقارا دوليا فلاحيا يمسح حوالي 05 هك، كائنا بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، وذلك على إثر تنفيذ لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.وجرى استرجاع العقار الدولي الذي كان في تصرّف الغير دون وجه قانوني بحضور السلط الجهوية والمحلية والأمنية.وقد تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة فور استرجاعها للعقار تسليمه لديوان الأراضي الدولية (خلية التصرف في أراضي إسقاط الحق سليانة2) للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال.