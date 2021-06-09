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في لقاء المشيشي بمدير منظمة الصحة: الاتفاق على ارسال نحو 600 الف جرعة لقاح الى تونس قبل موفى 2021

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 14:08 قراءة: 2 د, 4 ث

السعي الى عقد اتفاق مع الحكومة التونسية لدعم مختصيها من أجل صنع لقاح كوفيد-19 محليا بتونس



تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 09 جوان 2021 مع المدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمقر المنظمة بجنيف، بحضور كل من الهاشمي الوزير رئيس لجنة التلاقيح ونصاف بن علية الناطقة الرسمية لوزارة الصحة.
وذكّر هشام مشيشي بهذه المناسبة ان تونس كانت السباقة في الانخراط في منظومة كوفاكس، وشكر المنظمة على العمل القيم الذي تقوم به من أجل تجاوز التفاوت القائم في توزيع اللقاحات بين بلدان الشمال والجنوب.
وأكد هشام مشيشي على ضرورة التسريع في نسق جلب اللقاحات في أقرب وقت ممكن نظرا لأهمية التلقيح في اعادة النشاط للدورة الاقتصادية.




من جهته نوّه المدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالعمل المهم الذي قامت به تونس على مستوى مكافحة جائحة كوفيد-19 وأكد وقوف المنظمة الى جانب تونس في مجهوداتها من أجل جلب التلاقيح في أسرع الآجال.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء اعتبر رئيس الحكومة ان اللقاء مع المدير العام للمنظمة العالمية للصحة كان مثمرا وايجابيا ومثل فرصة لتقديم عرض حول الوضع الصحي في تونس، والتأكيد على مزيد الترفيع في نسق استجلاب اللقاح، وضرورة ارساء مزيد من المساواة ومبدأ التضامن ما بين الدول في مجال التعاطي مع فيروس كورونا.


وأضاف هشام مشيشي أنه أكد لرئيس المنظمة أن تونس لم تعد قادرة على انتظار شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين للحصول على المزيد من الجرعات رغم كفاءة المنظومة الصحية التونسية الا أنها لم تعد تستحمل الضغط الكبير عليها، مضيفا أن الحل هو في رفع نسق التلاقيح وتسريع جلبها.
وأبرز أن رئيس المنظمة قدم له عرضا لإدراج تونس ضمن الدول ذات الأولوية في ترفيع نسق مدّهم بالتلاقيح من أوروبا وغيرها وذلك بحصولها على جرعات من دول لديها فائض في تلاقيح كوفيد-19.
وأكد أنه سيسعى الى جلب التلاقيح خلال الشهر الحالي وشهر جويلية كأقصى حدّ مع الحصول على بعض فوائض التلاقيح من دول أخرى.


من جهته عبّر المدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن استعداد المنظمة للترفيع في كمية الجرعات التي تطلبها تونس من التلاقيح ودعمها بجرعات أخرى من دول لديها فوائض من تلاقيح كوفيد-19.

وشدّد رئيس المنظمة على سعيهم الى عقد اتفاق مع الحكومة التونسية لدعم مختصيها على صنع لقاح كوفيد-19 محليا بتونس ضمن اتفاق تعاون على المدى البعيد، مشددا على أنه على المستوى القريب سيعمل على الاستجابة لطلب الحكومة بتسريع منحها جرعات من اللقاح قبل شهري نوفمبر وديسمبر القادمين وذلك بارسال نحو 100 الف جرعة لقاح الى تونس خلال شهري جوان وجويلية القادم ونحو 250 الف جرعة في سبتمبر القادم ومنح تونس نحو 250 ألف جرعة أواخر عام 2021.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227221

Oceanus  ()  |Mercredi 09 Juin 2021 à 12h 39m |           
Aujourdhui et meme pour acheter il faut avoir un coup de main car il y a des grandes commandes prioritaires payes a l avance alors que dire de ceux qui veulent le vaccin gratuitement.

Weldelcorniche  (Tunisia)  |Mercredi 09 Juin 2021 à 11h 30m |           
Donc une délégation qui se déplace à Genève juste pour apporter 650 mille doses d'ici la fin de l'année
un calcul simple à faire...combien a couté ce voyage et combien ça coutera l'achat des 650 mille vaccins...fallait pas plutôt rester chez soi et acheter ces vaccins...



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