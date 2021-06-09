   Abdelwahab - بفكر فلي نسيني  

عبد اللطيف العلوي: لا نستبعد ان تتهمنا ليلى حداد بالوقوف وراء صفع ماكرون

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 11:42 قراءة: 0 د, 25 ث
علق النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على مشهد الصفع الذي تعرض له الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .
وفي تدوينة ساخرة على صفحته الرسمية على الفايسبوك كتب عبد اللطيف العلوي " عاااجل:ليلى حدّاد تؤكّد أنّ الشخص الذي صفع ماكرون مبعوث من ائتلاف الكرامة وقد سبق أن زارهم في المجلس".
جدير بالذكر ان النائبة ليلى حداد كانت اتهمت ائتلاف الكرامة باستقبال احد المنفذين لهجوم إرهابي في فرنسا داخل البرلمان.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227220

RESA67  ()  |Mercredi 09 Juin 2021 à 12h 17m |           
Non vous avez donné une gifle au peuple tunisien en ne respectant pas vis engagements et vos promesses sur le sel et le pétrole. Vous n’avez rien apporté de positif pendant votre mandat, à part faire les guignols à l’aéroport ou au tribunal pour défendre Karoui



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