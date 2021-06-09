عبد اللطيف العلوي: لا نستبعد ان تتهمنا ليلى حداد بالوقوف وراء صفع ماكرون

علق النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على مشهد الصفع الذي تعرض له الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .
وفي تدوينة ساخرة على صفحته الرسمية على الفايسبوك كتب عبد اللطيف العلوي " عاااجل:ليلى حدّاد تؤكّد أنّ الشخص الذي صفع ماكرون مبعوث من ائتلاف الكرامة وقد سبق أن زارهم في المجلس".
جدير بالذكر ان النائبة ليلى حداد كانت اتهمت ائتلاف الكرامة باستقبال احد المنفذين لهجوم إرهابي في فرنسا داخل البرلمان.
وفي تدوينة ساخرة على صفحته الرسمية على الفايسبوك كتب عبد اللطيف العلوي " عاااجل:ليلى حدّاد تؤكّد أنّ الشخص الذي صفع ماكرون مبعوث من ائتلاف الكرامة وقد سبق أن زارهم في المجلس".
جدير بالذكر ان النائبة ليلى حداد كانت اتهمت ائتلاف الكرامة باستقبال احد المنفذين لهجوم إرهابي في فرنسا داخل البرلمان.
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