نقل نبيل القروي إلى المستشفى

نشرت الصفحة الرسميّة لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي على الفيسبوك فيديو فجر اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021، صوّر عملية نقل القروي إلى أحد المستشفيات بعد تعكّر حالته الصحيّة.وكان رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي قرر يوم الاثنين، الاعتصام في مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وذلك احتجاجا على إعلامه بتجديد إيقافه التحفظي منذ 5 ماي الماضي وفق ما صرح به نزيه الصويعي عضو هيئة الدفاع عن القروي .وأوضح الصويعي ، أن سبب جلب القروي إلى القطب الاقتصادي والمالي اليوم فجأة ودون إشعار هيئة الدفاع بذلك ، هو إعلامه باتخاذ قرار بتمديد إيقافه التحفظي.وبين ان القروي رفض إمضاء الإعلام بهذا التمديد، واعتبره بمثابة "المشاركة في التدليس، ومظلمة خاصّة أنّ الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة ينصّ على الإعلام بتمديد فترة الإيقاف التحفظي قبل انتهاء الآجال".وأضاف أنّ القروي أعلن مواصلة إضرابه عن الطعام ورفض إعادته الى السجن، مشيرا إلى أن موكله أكد أن محاولة إرجاعه إلى السجن بالقوة هي مواصلة ل"تعرضه للعنف على مدى ستة أشهر مع هضم حقوقه".وجدد الصويعي التأكيد على أنّ موكّله في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة الايقاف التحفظي المقدرة بـ180 يوما، قائلا انّه كان يتوجب الافراج عنه منذ يوم 5 ماي الماضي.يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي 24 ديسمبر 2020، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي.