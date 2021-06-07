منتخب الأواسط في تربص تحضيري جديد من 07 الى 11 جوان 2021 بتونس

قائمة اللاعبين المدعوين :

يجدد منتخب الأواسط بقيادة المدرب يوسف الزواوي العهد سريعا مع التربصات التحضيرية حيث سيكون الموعد اليوم الاثنين 7 جوان مع انطلاق تربص اعدادي جديد بمدينة تونس وسيتواصل الى يوم 11 جوان 2021 استعدادا للبطولة العربية لمنتخبات أقل من 20 سنة التي ستدور في القاهرة من 20 جوان الى 7 جويلية القادم.وسيكون هذا الاعدادي قبل الأخير فرصة للاطار الفني لتجربة جملة من التصورات الفنية والتكتيكية ، حيث برمج المدرب يوسف الزواوي 4 حصص تدريبية بالمركب الرياضي برج السدرية.النجم الرياضي الساحلي:ثامر نويرة– محمد الضاوي -فرج بن نجيمة – خليل زيد – ادم فجرية – رائد قزاحالترجي الرياضي التونسي: محمد مختار العيفاوي – مالك مهري – غيث وهابي – عبيد عزيز – رائد بوشنيبةالنادي الافريقي: فراس المهدواني– يوسف سنانة – ضياء الدين الشيحي – ريان العياديالنادي الرياضي البنزرتي: أحمد بوسعدونالملعب القابسي:بركات الحميديالمستقبل الرياضي بالمرسى:بشير العباسيالترجي الرياضي الجرجيسي:هادي جرتيلةنادي كارلسروهر:كريم العابدنادي ديوسبورغ الالماني:هاني بن صالحنادي لوفان البلجيكي:اسكندر المزوغينادي سبازيا الايطالي:أيوب عافينادي كليرمونت فوت:مالكولك جمال الحميدي• يوم الاثنين 07/ 06 /2021: تجمع اللاعبين على الساعة 15و00دق بعد الزوال• يوم الثلاثاء 08 /06/ 2021: تمارين على الساعة التاسعة و النصف صباحا والساعة الرابعة والنصف بعد الزوال• يوم الأربعاء 09/ 06/ 2021: تمارين على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال• يوم الخميس10 / 06 / 2021: تمارين على الساعة التاسعة صباحا• يوم الجمعة11 / 06 /2021: مباراة ودية على الساعة التاسعة و النصف صباحاجميع الحصص التدريبية بالمركب الرياضي ببرج السدرية