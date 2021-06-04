المنتخب ينهي تحضيراته قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية‎

أنهى المنتخب الوطني للأكابر اليوم الجمعة تحضيراته لمباراته الودية التي ستجمعه يوم السبت انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا بنظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.وفضل المدرب منذر الكبير خلال حصة اليوم تخفيض نسق التمارين حيث كان التركيز على الجانب الفني مع برمجة مجموعة من التطبيقات التي تهم تمركز اللاعبين وكذلك اهتم بالكرات الثابتة.وفي ختام الحصة التدريبية، أجرى اللاعبون مباراة تطبيقية مصغرة كان الهدف منها الوقوف على مدى قدرة اللاعبين على التقيد بالتعليمات مع تعديل بعض الوضعيات.وقد أظهر نسور قرطاج جاهزية كاملة، ورغبة كبيرة في كسب المقابلة رغم طابعها الودي حيث سيحاول المنتخب الوطني افتتاح سلسلة المباريات الودية التي سيلعبها خلال هذا الشهر بانتصار.