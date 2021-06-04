نوفلار تعلن عن توسيع شبكتها الرابطة بين تونس والمانيا

بلاغ صحفي - أعلنت نوفلار، اول شركة طيران خاصة في تونس، عن توسيع شبكتها الرابطة بين تونس والمانيا وذلك من خلال تأمين عدة رحلات منتظمة من والى العاصمة برلين ومدن ديسولدورف وهانوفر وفرانكفورت.
وتعتبر المانيا وجهة جديدة تعزز شبكة نوفلار الممتدة على 3 قارات، وتتزامن مع الموسم الصيفي لسنة 2021 الذي سيشهد إطلاق وجهات أخرى.
وستكون هذه الخطوط فرصة مميزة لجاليتنا المقيمة بمختلف المدن الألمانية لتقريبهم من أرض الوطن، كما تعد فرصة هامة لحرفاء نوفلار المولعين باكتشاف الثقافات الأخرى للاطلاع على الثقافة الألمانية عن قرب واكتشاف نمط العيش فيها، هذا الى جانب ما ستوفره هذه الرحلات المنتظمة من سهولة في التنقل على المستوى التجاري والاقتصادي لأصحاب الاعمال.
سافروا مع نوفلار لإكتشاف ألمانيا..!
بداية من 5 جوان 2021 ، ستؤمن Nouvelair رحلتين مباشرتين أسبوعيتين إلى العاصمة الألمانية برلين ؛ انطلاقا من كل من مطار تونس قرطاج الدولي، ومطار المنستير الحبيب بورقيبة.
وستنطلق الرحلات المنظمة لمدينة دوسلدورف بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً من مطار المنستيرالحبيب بورقيبة، وبالنسبة لمدينتي هانوفر وفرانكفورت فستؤمن لكل منهما سفرة أسبوعية انطلاقا من مطار المنستير.
يمكن لحرفاء الشركة اقتناء تذاكرهم من موقعها www.nouvelair.com
أوعبر تطبيقة الهاتف الجوال الخاصة بنوفلار او الاتصال بمركز النداء على
الرقم 920 020 70(+216) كما يمكن اقتناء التذاكرعبر نقاط البيع التابعة لنوفلار أو عبر وكالات الأسفار المعتمدة.
وتعتبر المانيا وجهة جديدة تعزز شبكة نوفلار الممتدة على 3 قارات، وتتزامن مع الموسم الصيفي لسنة 2021 الذي سيشهد إطلاق وجهات أخرى.
وستكون هذه الخطوط فرصة مميزة لجاليتنا المقيمة بمختلف المدن الألمانية لتقريبهم من أرض الوطن، كما تعد فرصة هامة لحرفاء نوفلار المولعين باكتشاف الثقافات الأخرى للاطلاع على الثقافة الألمانية عن قرب واكتشاف نمط العيش فيها، هذا الى جانب ما ستوفره هذه الرحلات المنتظمة من سهولة في التنقل على المستوى التجاري والاقتصادي لأصحاب الاعمال.
سافروا مع نوفلار لإكتشاف ألمانيا..!
بداية من 5 جوان 2021 ، ستؤمن Nouvelair رحلتين مباشرتين أسبوعيتين إلى العاصمة الألمانية برلين ؛ انطلاقا من كل من مطار تونس قرطاج الدولي، ومطار المنستير الحبيب بورقيبة.
وستنطلق الرحلات المنظمة لمدينة دوسلدورف بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً من مطار المنستيرالحبيب بورقيبة، وبالنسبة لمدينتي هانوفر وفرانكفورت فستؤمن لكل منهما سفرة أسبوعية انطلاقا من مطار المنستير.
يمكن لحرفاء الشركة اقتناء تذاكرهم من موقعها www.nouvelair.com
أوعبر تطبيقة الهاتف الجوال الخاصة بنوفلار او الاتصال بمركز النداء على
الرقم 920 020 70(+216) كما يمكن اقتناء التذاكرعبر نقاط البيع التابعة لنوفلار أو عبر وكالات الأسفار المعتمدة.
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