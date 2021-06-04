نوفلار تعلن عن توسيع شبكتها الرابطة بين تونس والمانيا

بلاغ صحفي -

سافروا مع نوفلار لإكتشاف ألمانيا..!

أعلنت نوفلار، اول شركة طيران خاصة في تونس، عن توسيع شبكتها الرابطة بين تونس والمانيا وذلك من خلال تأمين عدة رحلات منتظمة من والى العاصمة برلين ومدن ديسولدورف وهانوفر وفرانكفورت.وتعتبر المانيا وجهة جديدة تعزز شبكة نوفلار الممتدة على 3 قارات، وتتزامن مع الموسم الصيفي لسنة 2021 الذي سيشهد إطلاق وجهات أخرى.وستكون هذه الخطوط فرصة مميزة لجاليتنا المقيمة بمختلف المدن الألمانية لتقريبهم من أرض الوطن، كما تعد فرصة هامة لحرفاء نوفلار المولعين باكتشاف الثقافات الأخرى للاطلاع على الثقافة الألمانية عن قرب واكتشاف نمط العيش فيها، هذا الى جانب ما ستوفره هذه الرحلات المنتظمة من سهولة في التنقل على المستوى التجاري والاقتصادي لأصحاب الاعمال.بداية من 5 جوان 2021 ، ستؤمن Nouvelair رحلتين مباشرتين أسبوعيتين إلى العاصمة الألمانية برلين ؛ انطلاقا من كل من مطار تونس قرطاج الدولي، ومطار المنستير الحبيب بورقيبة.وستنطلق الرحلات المنظمة لمدينة دوسلدورف بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً من مطار المنستيرالحبيب بورقيبة، وبالنسبة لمدينتي هانوفر وفرانكفورت فستؤمن لكل منهما سفرة أسبوعية انطلاقا من مطار المنستير.يمكن لحرفاء الشركة اقتناء تذاكرهم من موقعها www.nouvelair.comأوعبر تطبيقة الهاتف الجوال الخاصة بنوفلار او الاتصال بمركز النداء علىالرقم 920 020 70(+216) كما يمكن اقتناء التذاكرعبر نقاط البيع التابعة لنوفلار أو عبر وكالات الأسفار المعتمدة.