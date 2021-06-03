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الكرم - مروع المواطنين بشارع 5 ديسمبر في قبضة الامن

Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 14:14 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - تمكن أعوان دورية تابعة لمركز الكرم الغربي من القبض على عنصر اجرامي مصنف خطير روع المارة بشارع 5 ديسمبر بالكرم الغربي بالبراكاجات وافتكاك هواتفهم وأموالهم تحت التهديد باسلحة بيضاء .

وكشفت الابحاث معه انه معروف بكنية " ولد حسنة " وهو عنصر اجرامي مصنف خطير و محل 6 مناشير تفتيش من أجل السرقة و الإعتداء بالعنف الشديد.


و بإقتياده لمقر المركز و عرضه على المتضررين تعرفوا عليه من الوهلة الأولى و بعد إستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه .


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