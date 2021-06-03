الكرم - مروع المواطنين بشارع 5 ديسمبر في قبضة الامن

باب نات -

تمكن أعوان دورية تابعة لمركز الكرم الغربي من القبض على عنصر اجرامي مصنف خطير روع المارة بشارع 5 ديسمبر بالكرم الغربي بالبراكاجات وافتكاك هواتفهم وأموالهم تحت التهديد باسلحة بيضاء .وكشفت الابحاث معه انه معروف بكنية " ولد حسنة " وهو عنصر اجرامي مصنف خطير و محل 6 مناشير تفتيش من أجل السرقة و الإعتداء بالعنف الشديد.و بإقتياده لمقر المركز و عرضه على المتضررين تعرفوا عليه من الوهلة الأولى و بعد إستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه .