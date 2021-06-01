القيروان: رئيس الجمهورية يأذن بتركيز المخبر المتنقل للأمن البيولوجي

بالنظر إلى العدد المتفاقم من الإصابات بفيروس كوفيد-19 بولاية القيروان، ومتابعة للوضع الصحي العام في كامل تراب الجمهورية، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 1 جوان 2021، تعليماته بتركيز المخبر المتنقل للأمن البيولوجي التابع للإدارة العامة للصحة العسكرية بولاية القيروان.وقد تم، مساء اليوم، التنسيق مع السلطات الجهوية المعنية لتركيز معدّات هذا المخبر.وكان المدير الجهوي للصحة في القيروان محمد الرويسي، أكد صباح اليوم الثلاثاء، إن نسب تحاليل كورونا الإيجابية في الجهة تقريبا 50بالمائة.وقال لال مداخلة هاتفيه في حصة ماتينال اذاعة شمس، إن الوضع الوبائي في الجهة خطير، حيث يتم تسجيل 170 تحليلا إيجابيا من جملة 350 تحليل.وافاد الرويسي انه بصدد التنسيق مع باقي الجهات للتكفل بعدد من المرضى، حيث تم توجيه مريض لولاية سوسة وآخر لولاية المهدية في حين مازال التنسيق متواصل مع جهة صفاقس، وفق تعبيره.وأشار المدير الجهوي للصحة بالقيروان إلى أن عدد من المعتمديات فيها 100 مصاب على ألف ساكن، مضيفا أن من بين هذه المعتمديات كل من منزل المهيري الوسلاتية، العلا، سيدي عمر بوحجلة وحفوز، حسب قوله.وأقر الرويسي بوجود حالات خطيرة تستوجب كميات كبيرة من الاوكسيجين.