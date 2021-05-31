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زهير المغزاوي يستقبل الناطق الرسمي لحركة حماس سامي أبو زهري

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 18:02 قراءة: 0 د, 36 ث
استقبل الامين العام زهير المغزاوي بالمقر المركزي لحركة الشعب القيادي في حركة المقاومة الاسلامية بفلسطين (حماس) سامي أبو زهري. حيث توجه زهير المغزاوي بأسمى التبريكات بالنصر الذي حققته المقاومة في الحرب الاخيرة التي شنها العدو على قطاع غزة و كل الأراضي الفلسطينية مذكرا بالموقف المبدئي لحركة الشعب في دعم المقاومة و إسنادها بكل الوسائل المتاحة.

ووفق بلاغ لحركة الشعب , أثنى سامي أبو زهري على موقف الحركة معتبرا أن العلاقة بين الحركتين إنما هي علاقة بين مكونين من مكونات خط المقاومة. وأن المشاورات مستمرة بينهما لتطوير العلاقة وتعميقها. وأن الموقف التونسي الداعم للمقاومة انما هو أحد عناصر القوة التي تزيد المقاومين في الأرض المحتلة إيمانا بأن المقاومة وجدت لتبقى ولتنجز مهمتها النبيلة المتمثلة في تحرير كل الأرض من النهر إلى البحر.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226683

Amir1  (Tunisia)  |Lundi 31 Mai 2021 à 17h 50m |           
التكريم الحقيقي للمقاومة وشد أزرها
يكون بالرد على مساعي تلحيم الشقوق التي تقوم بها بين الإخوة الأعداء
إيجابيا بترك المناكفات السخيفة وإعلاء المصلحة العليا




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