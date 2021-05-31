   Saliha - Rabbi 3atani  

سامي ابو زهري: راسلنا الرئيس قيس سعيد لترتيب لقاء معه وهو رحّب بذلك لكنه اعلمنا بانشغاله بزيارة محمد المنفي‎

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 16:05 قراءة: 0 د, 56 ث
قال الاثنين 31 ماي، الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، بأنهم راسلوا رئيس الجمهورية قيس سعيد ودعوه لترتيب لقاء معه.
وفي حوار لاذاعة ديوان اف ام، افاد سامي ابو زهري بانه تعذر اجراء اللقاء بعد ان أعلمهم الرئيس قيس سعيد بانشغاله بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تونس في المقابل أكّد حرصه على ترتيب هذا اللقاء حسب قوله.

وكان الناطق الرسمي لحركة حماس سامي أبو زهري صرّح في لقاء إعلامي انتظم في بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن زيارته لتونس هي تمهيد لزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة للبلاد قريبا، مؤكدا تقدمه بطلب رسمي لاستقبال هنية في تونس.


وقد أكد في هذا الصدد أن العلاقات التونسية الفلسطينية ضاربة في القدم منذ أن شارك الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي في مؤتمر مناهضة الاحتلال البريطاني لفلسطين منذ الثلاثينات، واختلاط الدم التونسي بالفلسطيني في مدينة حمام الشط، واستشهاد محمد الزواري على يد الموساد.... وفي هذا الصدد قال أبو زهري أن زيارته الخاطفة لعائلة الزواري كانت تقديرا لما قام به الشهيد من تطوير لطائرات المقاومة التي أرهبت العدو الصهيوني في العدوان الأخير.


الفيديو: الدقيقة 5 و30ث



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226670

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 31 Mai 2021 à 17h 35m |           
اعتقد ان قيس رفض استقبال الناطق باسم حماس لان حماس كرمت المرزوقي ولم تكرم قيس سعيد
وهي تعي ما تفعل وتفرق بين المناضلين الشرفاء والمداهنين



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 01 جوان 2021 | 20 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:35 16:08 12:24 05:02 03:13
19°
 29° % 82 :الرطــوبة
تونــس 19°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
29°-1929°-2030°-2133°-2133°-23
  • Avoirs en devises
    20781,1

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,33111 DT        1$ =2,74200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   1164,1 MDT