ترامب يهاجم "الناتو" مجددا: تحالف بلا فائدة

The TPUSA crowd loudly booed NATO as President Trump said they have now offered to help.



"I told them I would have liked your help two months ago, but now I don't want your help anymore. pic.twitter.com/yC18imEY3I — Fox News (@FoxNews) April 17, 2026

وفي كلمة خلال فعالية لحركة "Turning Point" المحافظة في ولاية أريزونا، قال ترامب: "إذا كان للناتو أن يعلم الولايات المتحدة أي شيء، فهو أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا"، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها التعويل على دول أخرى أو مصادر خارجية.وجدد ترامب انتقاداته لحلفاء واشنطن في الناتو، متهما إياهم بعدم تقديم الدعم الكافي خلال العمليات الأميركية ضد إيران، قائلا إن الحلف "كان عديم الفائدة عندما كنا بحاجة إليه"، ووصفه مجددا بأنه "نمر من ورق".وكشف الرئيس الأميركي أنه تلقى عرضا من الناتو للمساعدة في مضيق هرمز، لكنه رفضه، طالبا من الحلف "البقاء بعيدا"، في مؤشر على تصاعد التوتر بين واشنطن وشركائها.وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقادات متكررة يوجهها ترامب للحلف، كان آخرها تلويحه في وقت سابق بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة منه، على خلفية ما وصفه بعدم التزام الحلفاء بدعم بلاده في أوقات الأزمات.