ترامب يهاجم "الناتو" مجددا: تحالف بلا فائدة

Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 06:30
      
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على حلف الناتو، واعتبر أن أبرز ما يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة من الحلف هو الاعتماد على الذات بدلا من الاتكال على الحلفاء.

وفي كلمة خلال فعالية لحركة "Turning Point" المحافظة في ولاية أريزونا، قال ترامب: "إذا كان للناتو أن يعلم الولايات المتحدة أي شيء، فهو أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا"، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها التعويل على دول أخرى أو مصادر خارجية.


وجدد ترامب انتقاداته لحلفاء واشنطن في الناتو، متهما إياهم بعدم تقديم الدعم الكافي خلال العمليات الأميركية ضد إيران، قائلا إن الحلف "كان عديم الفائدة عندما كنا بحاجة إليه"، ووصفه مجددا بأنه "نمر من ورق".


وكشف الرئيس الأميركي أنه تلقى عرضا من الناتو للمساعدة في مضيق هرمز، لكنه رفضه، طالبا من الحلف "البقاء بعيدا"، في مؤشر على تصاعد التوتر بين واشنطن وشركائها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقادات متكررة يوجهها ترامب للحلف، كان آخرها تلويحه في وقت سابق بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة منه، على خلفية ما وصفه بعدم التزام الحلفاء بدعم بلاده في أوقات الأزمات.
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
