حماس تكرّم المنصف المرزوقي

كرمت حركة المقاومة حماس الرئيس السابق المنصف المرزوقي وذلك لتاريخه في مساندة القضية الفلسطينية.
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " قام الاخ الدكتور سامي ابوزهري القيادي في حركة حماس بزيارة الدكتور المرزوقي في بيته في سوسة مساء امس واهداه باسم المقاومة مجسما للمسجد الاقصى المبارك.
وقد هنٌأ الدكتور المرزوقي غزة والشعب الفلسطيني بالنصر واعرب عن امله في ان يرى قريبا الاستاذ اسماعيل هنية في زيارة لتونس.
وكان الناطق الرسمي باسم حركة حماس الفلسطينية قام بتكريم سيف الدين مخلوف وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي "تقديرا على الدور الكبير الذي لعباه دفاعا عن القضية الفلسطينية" .
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وكان أبو زهري الذي يؤدي حاليا زيارة الى تونس قد أعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى تونس، خلال جولة مغاربية قال إنها تهدف لحشد الدعم لفلسطين
وأكد "أن زيارته تأتي في اطار الترتيب لزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة مشيرا الى أن حماس تلقت موافقة العديد من الدول وتنتظر موافقة الجانب التونسي لبدء زيارة هنية
وتأتي زيارة الناطق الرسمي باسم حركة حماس بعد مرور أقل من أسبوعين من توصل المقاومة الفلسطينية الى اتفاق للتهدئة مع الكيان الصهوني الذي شن حربا على قطاع غزة راح ضحيتها 232 شهيدا بينهم 65 طفلا و39 امرأة و17 مسنا بجانب نحو 1900 من الجرحى بحسب وزارة الصحة في القطاع
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " قام الاخ الدكتور سامي ابوزهري القيادي في حركة حماس بزيارة الدكتور المرزوقي في بيته في سوسة مساء امس واهداه باسم المقاومة مجسما للمسجد الاقصى المبارك.
وقد هنٌأ الدكتور المرزوقي غزة والشعب الفلسطيني بالنصر واعرب عن امله في ان يرى قريبا الاستاذ اسماعيل هنية في زيارة لتونس.
وكان الناطق الرسمي باسم حركة حماس الفلسطينية قام بتكريم سيف الدين مخلوف وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي "تقديرا على الدور الكبير الذي لعباه دفاعا عن القضية الفلسطينية" .
اقرأ أيضا: راشد الغنوشي يستقبل الناطق الرسمي باسم حركة حماس
وكان أبو زهري الذي يؤدي حاليا زيارة الى تونس قد أعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى تونس، خلال جولة مغاربية قال إنها تهدف لحشد الدعم لفلسطين
وأكد "أن زيارته تأتي في اطار الترتيب لزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة مشيرا الى أن حماس تلقت موافقة العديد من الدول وتنتظر موافقة الجانب التونسي لبدء زيارة هنية
وتأتي زيارة الناطق الرسمي باسم حركة حماس بعد مرور أقل من أسبوعين من توصل المقاومة الفلسطينية الى اتفاق للتهدئة مع الكيان الصهوني الذي شن حربا على قطاع غزة راح ضحيتها 232 شهيدا بينهم 65 طفلا و39 امرأة و17 مسنا بجانب نحو 1900 من الجرحى بحسب وزارة الصحة في القطاع
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