التيار الديمقراطي يطالب محمد عمّار بالاستقالة من رئاسة الكتلة الديمقراطية

أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن المكتب السياسي للحزب المنعقد مؤخرا، قد طالب محمد عمار بالاستقالة من رئاسة الكتلة الديمقراطية، وذلك على خلفية بعض التصريحات والمواقف الموجهة إلى الرأي العام اعتبرها مخالفة لتوجهات الحزب.



وبين الشواشي في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم السبت أن منصب رئيس كتلة مهم، معتبرا أن الواجب يقضي إتباع سياسة الانضباط واحترام التوجهات العامة على حد قوله.



