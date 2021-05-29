   Om Kalthoum - لا يا حبيبي  

التيار الديمقراطي يطالب محمد عمّار بالاستقالة من رئاسة الكتلة الديمقراطية

Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 16:34 قراءة: 0 د, 19 ث
أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن المكتب السياسي للحزب المنعقد مؤخرا، قد طالب محمد عمار بالاستقالة من رئاسة الكتلة الديمقراطية، وذلك على خلفية بعض التصريحات والمواقف الموجهة إلى الرأي العام اعتبرها مخالفة لتوجهات الحزب.

وبين الشواشي في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم السبت أن منصب رئيس كتلة مهم، معتبرا أن الواجب يقضي إتباع سياسة الانضباط واحترام التوجهات العامة على حد قوله.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226565

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 29 Mai 2021 à 18h 01m |           
ال عبو يريدون تقديمه قربان... عبو ومرتو جرالهم كيف القطوس اللي شم رحت الحوت ... هوما شمو ريحت الحكم وهوما رومعو وجنو ... ولاكن جايهم نهار باش ياكلو فيه الخرى بالمغارف ...



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