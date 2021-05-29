رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت 29 ماي 2021 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم 31 ماي 2021.وعقد رئيس الجمهورية، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع محمد المنفي، سبقتها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.و تطرقت المباحثات، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.