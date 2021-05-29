   Oulaya - حواء  

علي العريض: قيس سعيد وراء عرقلة عمل الحكومة والبرلمان

Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 08:32 قراءة: 0 د, 35 ث
انتقد القيادي في حركة النهضة علي العريض في حوار على قناة التاسعة رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا انه وراء عرقلة الحكومة والبرلمان.
وتسائل العريض "كيف يمكن للرئيس أن يرفض لقاء هشام المشيشي طيلة أربعة أشهر كاملة".
وتابع علي العريض " توجهات الرئيس لم تكن في صالح التهدئة بين مؤسسات الدولة".



وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.

كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.





Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 226545

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 29 Mai 2021 à 12h 25m |           
قيس سعيد السطر الاسود المخجل في تاريخ تونس كارثة على تونس و وحدتها وعلى الحاضر و المستقبل

Kamelnet  (Tunisia)  |Samedi 29 Mai 2021 à 11h 11m |           

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 29 Mai 2021 à 10h 56m |           
الكرونيكور مايحبش يفهم ويحب يثبت كلامووهو مخطىء

RIADH  (France)  |Samedi 29 Mai 2021 à 10h 48m |           
سي علي فكّرني بالله بالرّخاء و النمو الاقتصادي ور غد العيش الي بدا ملي سيادتك و امثالك حكمو ؟ . حقا ان لم تستح فافعل ماشئت

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 29 Mai 2021 à 10h 28m |           
و أولها ارساء المحكمة الدستورية التي كانت اول التزاماته الإنتخابية ... وهو خاننا نحن الذين صدقناه بكل بلاهة وانتخبناه

Sly  (Tunisia)  |Samedi 29 Mai 2021 à 07h 38m |           
الكروتيكور خليفة... بهيم برشة وما يصلحش محلل...
همه الوحيد الدفاع عن قيس سعيد ظالما أو مظلوما.... كصديقه رياض جراد




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