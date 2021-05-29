علي العريض: قيس سعيد وراء عرقلة عمل الحكومة والبرلمان

انتقد القيادي في حركة النهضة علي العريض في حوار على قناة التاسعة رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا انه وراء عرقلة الحكومة والبرلمان.وتسائل العريض "كيف يمكن للرئيس أن يرفض لقاء هشام المشيشي طيلة أربعة أشهر كاملة".وتابع علي العريض " توجهات الرئيس لم تكن في صالح التهدئة بين مؤسسات الدولة".وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.