   Oulaya - حواء  

مصعد معطب في مستشفى بنزرت كاد يتسبب في كارثة بعد صعوده ونصف سرير المريض خارجه

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 22:13 قراءة: 0 د, 23 ث
شهد الجمعة 28 ماي، مستشفى بنزرت حالة من الذعر بعد ان كاد مصعد المستشفى يتسبب في كارثة شبيهة بتلك التي جدت بجندوبة واودت بحياة طبيب شاب.
وقد كان هذه المرة المتضرر مريض مقيم بالمستشفى بعد ان كان يتم نقله في سريره باستعمال المصعد الذي صعد من تلقاء نفسه بينما كان نصف سرير المريض خارجه.
وتم لاحقا انقاذ المريض واخراجه من المصعد بعد تدخل عدد من المواطنين والعاملين بالمستشفى،




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