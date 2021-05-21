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سميرة الشواشي لسامية عبّو: يا خسارتك كنت صرحا فهوى... أقعد أنت هدّ و أنا نبني

Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 15:28 قراءة: 0 د, 23 ث
نشبت الجمعة 21 ماي، مناوشة حادة بين النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو.
وانتقدت سميرة الشواشي خلال اشرافها على الجلسة العامة سلوكيات وهستيريا زميلتها النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو ، متهمة إياها بالدفاع عن مصالحها الشخصية لا الديمقراطية.
وقالت سمير الشواشي مخاطبة سامية عبّو" يا خسارتك كنت صرحا فهوى".
واضافت سميرة الشواشي متوجهة لسامية عبّو " أقعد أنت هدّ و أنا نبني".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226150

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 21 Mai 2021 à 15h 44m |           
سامية عبّو وزوجها وجماعة البسكلات والبراميل المتفجّرة والإخشيدي لا يختلفون في شيء عن المجرم بن علي



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