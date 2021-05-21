سميرة الشواشي لسامية عبّو: يا خسارتك كنت صرحا فهوى... أقعد أنت هدّ و أنا نبني

نشبت الجمعة 21 ماي، مناوشة حادة بين النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو.وانتقدت سميرة الشواشي خلال اشرافها على الجلسة العامة سلوكيات وهستيريا زميلتها النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو ، متهمة إياها بالدفاع عن مصالحها الشخصية لا الديمقراطية.وقالت سمير الشواشي مخاطبة سامية عبّو" يا خسارتك كنت صرحا فهوى".واضافت سميرة الشواشي متوجهة لسامية عبّو " أقعد أنت هدّ و أنا نبني".