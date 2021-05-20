   Jouini - عينك تقتل فيا  

وزارة أملاك الدّولة تسترجع قرابة 10 هك بمعتمدية فوشانة من ولاية بن عروس

Publié le Jeudi 20 Mai 2021 - 17:41 قراءة: 0 د, 22 ث
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية بن عروس اليوم الخميس 20 ماي 2021 عقارا دوليا فلاحيا يقع بمنطقة دوار الحوش من معتمدية فوشانة يمسح قرابة 10 هك، تمّ الاستيلاء عليه والتصرف فيه بدون وجه قانوني.

وجرى استرجاع هذا العقار تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة، بحضور السلط الجهوية والمحلية والأمنية.


وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة ببن عروس بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه لاحقا طبقا للإجراءات المعمول بها.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 226112



En continu

Toutes les news
.
.

الخميس 20 ماي 2021 | 8 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:26 16:06 12:23 05:08 03:23
22°
 24° % 23 :الرطــوبة
تونــس 16°
8.75 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-1627°-1434°-1835°-1933°-20
  • Avoirs en devises
    21052,5

  • (19 mai)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,32177 DT        1$ =2,74273 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 mai)   890,0 MDT