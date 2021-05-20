وزارة أملاك الدّولة تسترجع قرابة 10 هك بمعتمدية فوشانة من ولاية بن عروس

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية بن عروس اليوم الخميس 20 ماي 2021 عقارا دوليا فلاحيا يقع بمنطقة دوار الحوش من معتمدية فوشانة يمسح قرابة 10 هك، تمّ الاستيلاء عليه والتصرف فيه بدون وجه قانوني.وجرى استرجاع هذا العقار تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة، بحضور السلط الجهوية والمحلية والأمنية.وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة ببن عروس بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه لاحقا طبقا للإجراءات المعمول بها.