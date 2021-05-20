منوبــــــة: الدولة تسترجع مساحة 19 هك من أراضيها المستولى عليها

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة يوم الأربعاء 19 ماي 2021 عقارا دوليا فلاحيا يمسح 19 هك يقع بمرجع النظر الترابي لولاية منوبة.وقد تمت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن السيد والي الجهة بحضور السلط الجهوية والمحلية والأمنية وممثلي الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى.وقد تعهدت مصالح ديوان الأراضي الدولية (وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى) بالعقار المسترجع في انتظار إعادة التوظيف لاحقا.