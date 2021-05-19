سوسة: وزير السياحة يتابع سير جملة من المشاريع السياحية والثقافية بالجهة

أدّى وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 زيارة عمل إلى ولاية سوسة، وذلك بحضور والية سوسة رجاء الطرابلسي وعدد من نواب الشعب واطارات وزارتي السياحة والشؤون الثقافية والمؤسيات تحت الإشراف إلى جانب عدد من ممثلي السلط المحلية والجهوية والمجتمع المدني.وقد أشرف من خلالها على متابعة سير جملة من المشاريع الثقافية والسياحية والاطلاع على أبرز مؤشرات التنمية الثقافية والسياحية بالجهة في ظل تواصل تداعيات الوضع الصحي الراهن على هذين القطاعين واستشرافا لأهمّ التحضيرات للموسم الصيفي وسبل دعم وتطوير مختلف البرامجوالمشاريع السياحية والثقافية بالجهة.وشدّد الوزير على أهمية عودة الأنشطة الثقافية والسياحية تدريجيا وباتباع استراتيجية عمل تضمن السلامة لرواد المواقع والفضاءات الثقافية والسياحية والعاملين بهذه الفضاءات، وتفعّل جهود الدولة في تجاوز تداعيات جائحة كورونا عبر مزيد تثمين وإعادة إحياء المواقع التراثية والترويج لها.وشملت الزيارة جملة من المحطات ومنها زيارة المتحف الوطني بسوسة، والاطلاع على مشروع تهيئته ومنها استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين باستخدام تقنية "براي" وتوظيف المجسّمات، الى جانب زيارة المؤسسة الحرفية "أوليفيا وود" التي تستخدم خشب الزيتون في صناعات تقليدية متنوعة مخصصة كليا للتصدير.وقد عاين الحبيب عمار ممر العسس والمسرح المعلق أين يتم القيام بمشروع تهيئة لهذا المعلم التاريخي. كما اطلع على سير عمل الفضاء الثقافي الخاص Inspiration الذي تأسس في سنة 2016، والذي يدعم الحراك الثقافي والفني بجهة سهلول، الى جانب زيارة أخرى للمركب التجاري والسياحي "صولا سنتر".وأكد الحبيب عمار على ضرورة تثمين المقومات الحضارية واستغلال الموروث الثقافي والحضاري لمزيد اشعاع الجهة وتطوير الجذب السياحي مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم رصد مبلغ مليون و150 الف دينار لفائدة بلدية سوسة لتخصيصها في المساهمة في صيانة المدينة العتيقة من حيث التنظيف والإنارة. مضيفا أنه سيتم تقديم الدعم اللازم لتطوير مختلف المشاريع والبرامج الهادفة لتطوير هذه المقومات.كما كان للسيد حبيب عمار لقاء مع مهنيي القطاع السياحي بولاية سوسة وذلك للإستماع إلى مشاغلهم حيث تم التباحث حول حسن الإستعداد للموسم السياحي خاصة في علاقة باجراءات استقبال السياح والنظافة والعناية بالبيئة وحماية الشريط الساحلي وكذلك التسريع في عملية التلقيح إلى جانب التأكيد على ضرورة اعتبار القطاع السياحي كأحد القطاعات ذات الاولوية.ويذكر أن زيارة وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار إلى ولاية سوسة تتواصل إلى يوم الأربعاء 19 ماي 2021 للاطلاع على عدد آخر من المشاريع السياحية والثقافية بالجهة ومدى الإستعداد لاستعادة النشاط السياحي خلال الفترة القادمة.