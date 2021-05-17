صفاقس: إحباط 4 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة

أفادت وزارة الداخلية أن الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس تمكنت يوم 16 ماي 2021، من إحباط عمليات منفصلة لاجتياز الحدود البحرية خلسة كالتالي:تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس من ضبط مركب على متنه 64 مجتازا.كما ضبطت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالشرشارة من معتمدية طينة 26 شخصا من جنسيات دول إفريقية مختلفة كانوا بصدد التحضير لهجرة غير النظامية نحو أروبا، وحجز المركب المستغل في ذلك.كما تمكنت دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ضبط 40 شخصا من جنسيات دول افريقية مختلفة، كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بجهة العامرة، وضبطت لديهم مبلغا من العملة الأجنبية كانت بحوزتهم.ووفق نفس البلاغ، أذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.