الحرايرية: الاطاحة بعصابة خطّطت للسطو على فرع بنكي

تمكن اعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي من الاطاحة بعصابة اجرامية تتكون من 3 أشخاص اقتحموا مقر الشركة التونسية للبنك فرع الحرايرية.. . وقاموا بإحداث ثقب كبير بالجدار الخلفي للفرع المذكور، وبمجرد ولوج أحدهم إلى الداخل ، انطلقت صافرة الانذار، فهبت وحدات مركز الاستمرار إلى المكان ، وتم القاء القبض على المظنون فيه الذي كان داخل الفرع، فيما تمكن شريكاه من الفرار... قبل أن يتم ضبطهما والقاء القبض عليهما.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.



