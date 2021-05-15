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الحرايرية: الاطاحة بعصابة خطّطت للسطو على فرع بنكي

Publié le Samedi 15 Mai 2021 - 10:18 قراءة: 0 د, 24 ث
تمكن اعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي من الاطاحة بعصابة اجرامية تتكون من 3 أشخاص اقتحموا مقر الشركة التونسية للبنك فرع الحرايرية.. . وقاموا بإحداث ثقب كبير بالجدار الخلفي للفرع المذكور، وبمجرد ولوج أحدهم إلى الداخل ، انطلقت صافرة الانذار، فهبت وحدات مركز الاستمرار إلى المكان ، وتم القاء القبض على المظنون فيه الذي كان داخل الفرع، فيما تمكن شريكاه من الفرار... قبل أن يتم ضبطهما والقاء القبض عليهما.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

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