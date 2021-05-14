   Warda - في يوم وليلة  

في سيدي حسين تفكيك عصابة اجرامية روعت المواطنين واصحاب المحلات التجارية

Publié le Vendredi 14 Mai 2021 - 09:59 قراءة: 0 د, 32 ث
تمكن اعوان الامن الوطني بالعطار أول امس من الاطاحة بعصابة اجرامية خطيرة مختصة في السرقة بالاعتداء على الاملاك والاشخاص .
وكان منطلق القضية على أثر تقدم أحد أصحاب المحلات التجارية لمقر المركز المذكور و أعلم عن تعرض محله التجاري للخلع و السرقة من داخله ليلا و بعد التحريات تبين أن احدى كاميرات المراقبة تمكنت من التقاط صورة لاحد الجناة وهو بصدد السرقة و تم التعرف عليه بحكم انه من ذوي السوابق المتعددة في هذا المجال و مشهور بكنية "ولد بنڨالا".

و الذي بالقاء القبض عليه و التحري معه اعترف بارتكابه لعملية السرقة رفقة بقية العصابة التي تم القبض على كافة عناصرها الذين روعوا التجار و المتساكنين بالجهة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225755



En continu

Toutes les news

الجمعة 14 ماي 2021 | 2 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:23 05:26 03:50
28°
 28° % 28 :الرطــوبة
تونــس 17°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-1725°-1532°-1731°-2125°-18
  • Avoirs en devises
    20837,1

  • (11 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,33534 DT        1$ =2,74085 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mai)   959,6 MDT