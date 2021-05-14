في سيدي حسين تفكيك عصابة اجرامية روعت المواطنين واصحاب المحلات التجارية

تمكن اعوان الامن الوطني بالعطار أول امس من الاطاحة بعصابة اجرامية خطيرة مختصة في السرقة بالاعتداء على الاملاك والاشخاص .

وكان منطلق القضية على أثر تقدم أحد أصحاب المحلات التجارية لمقر المركز المذكور و أعلم عن تعرض محله التجاري للخلع و السرقة من داخله ليلا و بعد التحريات تبين أن احدى كاميرات المراقبة تمكنت من التقاط صورة لاحد الجناة وهو بصدد السرقة و تم التعرف عليه بحكم انه من ذوي السوابق المتعددة في هذا المجال و مشهور بكنية "ولد بنڨالا".



و الذي بالقاء القبض عليه و التحري معه اعترف بارتكابه لعملية السرقة رفقة بقية العصابة التي تم القبض على كافة عناصرها الذين روعوا التجار و المتساكنين بالجهة.



