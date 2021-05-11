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مروع المواطنين في المرسى في قبضة الامن

Publié le Mardi 11 Mai 2021 - 10:38 قراءة: 0 د, 18 ث
تمكن يوم أمس 10 مـاي 2021 اعوان دوريّة تابعة لمركز الأمن الوطني بالمرسى الشرقية بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى من إلقاء القبض على عنصر اجرامي روع المواطنين بالجهة بخلع سياراتهم وسرقة ما بداخلها من أغراض.

بالتحري معه اعترف بترصد سيارات المواطنين ثم خلعها وسرقتها معترفا باقتراف 7 عمليات سرقات.


بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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