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المشيشي يعاين بمحطتي المنصف باي وباب عليوة لسيارات الاجرة لواج مدى تطبيق اجراءات الحجر الصحي

Publié le Dimanche 09 Mai 2021 - 12:05 قراءة: 1 د, 21 ث
أدى رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم الأحد 9 ماي 2021 زيارة تفقدية لمحطتي اللواج منصف باي وباب عليوة بالعاصمة لمعاينة مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل الذي ينطلق اليوم وإلى غاية 16 ماي، ضمن جملة من الإجراءات الأخرى التي تمّ الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي للحدّ من انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وأبدى رئيس الحكومة تفهّمه من تذمّر عدد من الفئات من الحجر الشامل وتداعياته على أوضاعهم المادية، مشددا في المقابل على أنّ الظرف الصحي الصعب يحتّم ضرورة تضحية جميع الأطراف من أجل تجاوز الأزمة.

وأثناء زيارته لمحطة باب عليوة التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي امرأة وابنتها الرضيعة وقد قطعت بها السبل للعودة إلى مدينتها قليبية وقال رئيس الحكومة انه سيضمن عودتها وابنتها الى قليبية.



وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، أعلن الجمعة، حجرا صحيا شاملا لمدة 7 أيام، يشمل عطلة عيد الفطر وتعليق فتح دور العبادة.

وقال المشيشي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة أقرت الحجر الصحي الشامل في البلاد خلال الفترة من 9 إلى 16 ماي الجاري، المتزامنة مع عيد الفطر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المشيشي المواطنين إلى الالتزام بالقرار، وعدم تبادل زيارات عيد الفطر.

وحذر من أن الوضع الوبائي لانتشار كورونا في تونس "خطير والبلد تهدده أزمة صحية قد تكون الأخطر في تاريخها"، مشددا على ضرورة الوعي بخطورة هذا الوضع.


وخلّف الفيروس في تونس اجمالي وفايات في حدود 11350 حالة وفاة فيما بلغ اجمالي الإصابات 319 الفا و512 إصابة وفق بلاغ صدر امس السبت عن وزارة الصحة
وبلغ العدد الجملي للمتعافين من فيروس كورونا المستجد 276الفا و198 شخصا اما اجمالي عدد التحاليل المنجزة للتقصي عن الفيروس، حتى يوم 7 ماي 2021، فبلغت 1356 الفا و375 تحليلا مخبريا .



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225515

Karimyousef  (France)  |Dimanche 09 Mai 2021 à 12h 46m |           
شكرا على هذه اللفتة الانسانية، على الاقل رئيس الحكومة قاعد متولهي بالاخرين و ليس بنفسه



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