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لطفي المرايحي: صندوق النقد يريد تركيع الحكومة وابتزازها قبل منحها القرض لانه يعلم "سركنا" السياسي

Publié le Dimanche 09 Mai 2021 - 11:16 قراءة: 1 د, 6 ث
قال الامين للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان صندوق النقد الدولي لم يرفض اقراض تونس وإنما يريد تمديد المفوضات حتى يفرض شروطه المجحفة.

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.



وفي أفريل 2016، وافق مجلس لصندوق النقد الدولي على إقراض تونس مبلغ 2.8 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لم تتلق منه إلا 1.6 مليار دولار؛ بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة إصلاحات هيكلية اشترطها الصندوق.

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 بالمئة العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.1 بالمئة العام الحالي.



وكتب المرايحي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:

"يتم تداول حديث كثير حول نتيجة مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي. الحقيقة ان الناطق الرسمي باسم الصندوق لم يعبر عن رفض اقراض الدولة التونسية وانما أقر بعدم وجود جدول زمني للمفاوضات بما يفيد بأن الصندوق ماض الى تركيع الحكومة وابتزازها وربح الوقت حتى تقبل بكل ما يدبر لها.
انها لحظة تاريخية فعلا لمن يدرك تبعاتها بعيدا عن المهاترات والسرك السياسي الذي نعيشه.

الأموال التي ترتهن اليوم سيادتنا ويقع اذلالنا من اجلها هي تلك التي اقترضناها لشراء منتجات كمالية أو لنا مثيلها في تونس.
ماذا لو منحنا الشعب ثقته وانتبه لما نطرحه منذ 2012 من ضرورة اعتماد سياسة حمائية قطاعية ذكية والغاء استقلالية البنك المركزي المفروضة علينا."





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225511

Goldabdo  (Tunisia)  |Dimanche 09 Mai 2021 à 11h 44m |           
لو الغينا استقلالية البنك المركزي لبلغ التضخم في تونس ارقاما خيالية.

Afarit  (Nigeria)  |Dimanche 09 Mai 2021 à 11h 27m |           
ما أكثر الكذابين والمنافقين في هذا الزمن
لطفي المرايحي واحد منهم
صندوق النقد أعلن دعمه لتونس ولم يشترط
ما ادعاه هذا البوق الهدام
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/05/06/tr050621-transcript-of-imf-regular-press-briefing?fbclid=IwAR2yEhq4VghYbFy09hdh3LcL1-Vzx_o4BvOdpDws-3zjK5O5ijmjlhXuacA







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